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الأربعاء، 09-03-2022 01:59 م

الاحتلال يهدم منزلا ويعتدي على ساكنيه شرق الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا واعتدت على ساكنيه شرق مدينة الخليل.

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وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا بمساحة 100 متر في منطقة خلة العيدة، بمحاذاة الشارع الالتفافي شرق مدينة الخليل، يعود للمواطن صدام جواد جابر، كما قامت بالاعتداء على أفراد العائلة، المكونة من 10 أشخاص، بينهم سيدة مسنة، وذلك قبل اخراجهم عنوة من المنزل.


وأشار إلى أنه لم يتم اخطار العائلة مسبقا بهدم المنزل، بل تفاجأوا صباح اليوم بمحاصرته من قبل قوات الاحتلال، والاسراع بهدمه .

 

وفا

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