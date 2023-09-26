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الثلاثاء، 26-09-2023 02:54 م

الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير

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الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي الحمرا وتياسير بالأغوار الشمالية من الاتجاهات كافة.

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وأفادت مصادر لـ"وفا" ، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام المواطنين الفلسطينيين من الاتجاهات كافة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.


ويربط الحاجزان العسكريان مدن الضفة بالأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وإغلاقه يتسبب بعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين .


كما شدّد الاحتلال من اجراءاته العسكرية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وأزمة خانقة بسبب تفتيش لبعض المركبات.


 




 

 


 

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