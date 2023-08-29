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الثلاثاء، 29-08-2023 04:40 م

أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أربعة معتقلين في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة معتقلين إداريين.اضافة اعلان


وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن أقدم المعتقلين هم المعتقلان كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من برقين/ جنين، حيث يواصلان الإضراب منذ 27 يومًا رفضًا لاعتقالهما الإداري، إضافة إلى المعتقل عبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر/ أريحا، الذي يواصل الإضراب منذ 20 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه منذ سبعة أيام رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس لمدة سبعة أيام للتحقيق.

وأكّد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المضربين عن الطعام، واحتجازهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، والضغط عليهم نفسيًا وجسديًا وتهديدهم في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وفا

 




 

 


 

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