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الثلاثاء، 07-12-2021 01:59 م

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والفلسطينيين ، ما تسبب بأزمة خانقة.

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وأفادت مراسلة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، ما تسبب بتعطيل حركة الفلسطينيين، وخاصة الطلبة، ما اضطرهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم، أو معاهدهم خارج المنطقة، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.


تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وحي راس شحادة وضاحية السلام وبلدة عناتا.

 

وفا

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