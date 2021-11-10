الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 03:30 م

هيئة الأسرى: 49 يوما على إضراب الأسير عياد الهريمي وسط ظروف صحية سيئة

PNN_6c163image_story


الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسير عياد الهريمي (34) عاماً من مدينة بيت لحم، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (49)، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه.

اضافة اعلان


وقال محامي الهيئة، إن الأسير الهريمي تم نقله الى سجن الرملة بعد أن كان في عزل سجن عوفر، ويقبع حاليا في زنزانة تنتشر فيها الصراصير، ومتسخة جدا، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات منذ خوضه الإضراب، ولم تجر له أية فحوصات طبية.


وأوضحت الهيئة أن الوضع الصحي للأسير الهريمي، أخذ بالتدهور بشكل كبير ويعاني من أوجاع في جميع أنحاء جسده ، ومن عدم توازن ولا يستطيع الوقوف، ويشتكي من أوجاع في منطقة الكلى والبطن، وعدم وضوح بالرؤية عدا عن معاناته من آلام في قدمه اليمنى.


يذكر أن الأسير الهريمي معتقل سابق أمضى ما يقارب (9 ) سنوات، واعتقل مجددا بتاريخ 06/04/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة اشهر، وتم تجديده مرة أخرى لمدة اربعة اشهر.


إلى ذلك، يواصل الأسير كايد النمورة "الفسفوس" إضرابه لليوم (119)على التوالي، ويقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بوضع صحيّ خطير، ويواصل المعتقل مقداد القواسمة إضرابه لليوم (112) على التوالي، بوضع صحي شديد الخطورة، والأسير علاء الأعرج ويخوض إضرابه منذ (95) يوما، ويواصل الأسير هشام أبو هواش من دورا في محافظة الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (86)، ويقبع في عيادة سجن الرملة، كما يواصل المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، إضرابه لليوم (31) يوما، ويقبع في سجن "مجدو"، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور.


وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الآخذ بالتدهور.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999143743

الاحتلال يهدم شرفة منزل في بيت صفافا بالقدس

5e249282-1d03-44a3-b9e2-a368f844d839

الاحتلال يخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه وتدميره من الداخل

CrZRu

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من ميثلون جنوب جنين

540548f5-843e-4124-95da-0e865fbbe387

69 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد اجراءاته في القدس القديمة

czo3NToiaHR0cHM6Ly9zYW1hbmV3cy5wcy9hci91cGxvYWRzLy9pbWFnZXMvYTE4MjFiOWUzZjU3ZDcxYmMxZjRiZjlkMGY2MjZhMDQuanBnIjs=

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بلدة دورا ومخيم الفوار

uCnpC

نادي الأسير: ستة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام

أخبار متعلقة
BNspE

أطباء الاحتلال يحاولون تغذية أسير فلسطيني مضرب عن الطعام قسريا

f

الاحتلال يهدم أساسات جدار ومنشأة تجارية في سلوان

FCIxUD-WQAMyVC2

بعد تضييقات الاحتلال .. الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تصل إلى غزة

احتلال

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا ويجرف أراضي بالضفة

مستوطنة

مخطط جديد لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن

654e713d-47b7-4e51-804b-fef5dae83ba1

الاحتلال يبعد مدير مدرسة عن مدرسته لمدة 10 أيام في طوباس