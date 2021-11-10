وقفة في قلقيلية نصرة للأسرى

الوكيل الإخباري-نظمت جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية بالتعاون مع فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الاربعاء، وقفة تضامنية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال كلمته في الوقفة، إن الاحتلال يسعى وبشتى الطرق لتفريغ كل ما هو فلسطيني من محتواه النضالي، من خلال ممارسة اجراءاته القمعية بحق الأسرى، فهي تعتقل القاصرين والنساء، وتمارس بحقهم شتى انواع التضييق والحرمان والشتم، مضيفا ان ارادة الأسرى اقوى من جبروت الاحتلال، ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد بأسرانا الابطال.



من جهته طالب مدير جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية نور الاقرع في كلمته، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الاسرى قبل فوات الأوان، قائلا: "أخشى ان نتحدث بعد ايام وأشهر قليلة بالرثاء وكلمات التعظيم والثناء على بطولات سطروها بأمعائهم الخاوية"، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سينتظر ويقاوم الى حين ان يتحدث عن نجاحات الاسرى وقدرتهم على المقاومة في سبيل حماية الارض.



وبين مدير نادي الاسير بقلقيلية لافي نصورة، ان التعنت الاسرائيلي لمطلب الاسرى المضربين عن الطعام، معزز بالصمت الدولي من مؤسسات حقوقية تعتبر نفسها الحيادية، فلم نشهد الى الآن اي تقارير عن هؤلاء الابطال الذين مضى على اضراب بعضهم أكثر من اربعة أشهر.



واضاف ان الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 92 اسيرا امضوا أكثر من 20 عاما وما زالوا رهن الاعتقال، كما تعتقل أكثر من 25 اسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما وما زالوا ايضا رهن الاعتقال، كما تعتقل أكثر من 540 معتقلا اداريا دون اي تهمة تذكر، كما ان المئات منهم يعانون من الحالات المرضية المستعصية دون تقديم العلاج، ضمن سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ورغم كل ذلك لن يثنيهم عن المضي قدما نحو الحرية الكاملة، وسيبقى الشعب بجانب اسراه ويدعم ثباته وصموده.

وفا