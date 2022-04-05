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الثلاثاء، 05-04-2022 03:31 م

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس عدنان غيث ويجدد منعه من دخول الضفة

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الوكيل الإخباري-أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن أخضعته للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، بالقدس المحتلة.

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وسلمت مخابرات الاحتلال المحافظ غيث قرارا يقضي بتمديد القرار السابق الذي يمنعه من دخول الضفة الغربية.


وكان سلطات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث صباح اليوم، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته.


وقال المحافظ غيث فور الإفراج عنه: "اعتقالي يأتي ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال بحق شعبنا، لكن لا ضير، نحن هنا لن نبرح المكان، وسنبقى على أرضنا نجسد سيادتنا رغما عن أنف كل هذه الإجراءات وهذه القوى الظلامية".


يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

 

وفا

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