الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من عوريف جنوب نابلس

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين من قرية عوريف جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، وعاثت فيها خرابا، وحطمت بعض محتوياتها، واعتقلت منها ثمانية من الفلسطينيين حتى اللحظة، وهم: علي ناجح الصفدي، وعصام ناجح الصفدي، وكمال فرحان شحادة، ونضال يوسف شحادة، وجهاد أسعد الصفدي، وناجح أسعد الصفدي، وفارس علي الصفدي، وزياد طارق زيدان صباح.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للفلسطيني عصام الصفدي.

