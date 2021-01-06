الاحتلال يقتحم سجن عوفر

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدة أقسام في سجن "عوفر"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة،وقامت برش الأسرى في قسمي /21/ و/22/ بالغاز، وأغلقت كافة الأقسام.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إنه وفي ظل تصاعد انتشار وباء كورونا، تُصعّد إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع والاقتحامات، التي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى، والتي تُساهم من احتمالية انتشار عدوى الفيروس من السّجانين لهم، نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم خلال عمليات الاقتحامات.



وكان سجن "عوفر" الذي يقبع فيه 800 أسير، بينهم أطفال تعرض العام الماضي، لأعنف مواجهة داخل السجون، عبر عدة اقتحامات نفذتها قوات القمع، كان أشدها في شهر أيلول/ سبتمبر، عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب.

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المصدر : وفا

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