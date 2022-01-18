الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة دير نظام الأساسية شمال مدينة رام الله، واعتقلت طالبين، و6 آخرين من أنحاء متفرقة في محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين رامز محمد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، من داخل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.





وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة سلواد، وهم: محمد حسن حماد، وإسماعيل سراج، ومصطفى عطشة، وعنتر إياد حامد، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



كما اعتقلت تلك القوات الفلسطينيين أمين عرمان من عين يبرود، ومحمد حسن مفرح من مدينة رام الله، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفا