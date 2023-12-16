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14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 08:32 ص

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقها.

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وأفادت مصادر لـ "وفا" ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية.


وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام المدينة، وحاصرته من كافة الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.


وأشارت إلى أن جرافة الاحتلال حطمت عددا من المركبات قرب المقبرة الجديدة، قبل أن تشرع بتدمير البنية التحتية في المخيم.

 


 




 

 


 

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