الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر ، بأن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض احياء بلدة عسكر واطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين.



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تلك القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا