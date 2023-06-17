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السبت، 17-06-2023 09:55 ص

الاحتلال يدهس فلسطينيا ويعتقل آخر خلال اقتحام مخيم في نابلس

احتلال 55


الوكيل الاخباري - أُصيب، فجر اليوم السبت، فلسطيني برضوض، جراء دهسه من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، تخلله اعتقال فلسطيني.

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وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع حالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام مخيم عسكر، إضافة إلى تقديم العلاج لفلسطيني أصيب برضوض جراء تعرضه للدعس من قبل إحدى دوريات الاحتلال.


وأوضح مصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحي المساكن الشعبية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الفلسطيني ياسين قطناني.


وفا


 




 

 


 

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