الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية

الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التجريف في أراضٍ للفلسطينيين شرق قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

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وقال رئيس مجلس قروي سنيريا هزاع الشيخ لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراضي الفلسطينيين المزروعة بالزيتون في منطقة "الودات" جنوب القرية.



وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد استولت على الأرض التي تعود لعائلات "الشيخ، وعلي، وأبو حجلة، والبري" منذ عام ونصف تقريبا، وجرفت منها حتى الآن نحو 40 دونما.



وأوضح هزاع أن هذا التجريف جاء تنفيذا لمخطط استيطاني صدر قبل نحو 3 أعوام، يقضي بإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية لصالح توسيع مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي القرية.



وفا

