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الأحد، 08-01-2023 04:36 م

الاحتلال يقيم نقطة مراقبة عسكرية فوق خزان مياه جبارة جنوب طولكرم

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الوكيل الإخباري-أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نقطة مراقبة عسكرية فوق خزان مياه الشرب وسط قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.

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وقال رئيس المجلس القروي رائد محمود لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم، بخلع البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي المؤدي لسطح الخزان والذي أقامه المجلس مؤخرا، واقتحمت المبنى واعتلت سطحه، وأقامت نقطة مراقبة.


وأضاف أن الاحتلال اقتحم خلال الأيام الماضية مبنى الخزان واعتلى سطحه وحوله لنقطة عسكرية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بهدف مراقبة تحركات العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948.


 




 

 


 

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