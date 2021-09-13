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الإثنين، 13-09-2021 02:12 م

الاحتلال يكشف تفاصيل هامة بشأن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

سجن


الوكيل الإخباري - كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الإثنين تفاصيل جديدة تعكس إخفاقاً وفشلاً إسرائيلياً كبيراً في عملية نفق الحرية التي نفذها ستة أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع لنيل حريتهم والتحرر من السجون.

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وقال الموقع العبري نقلا عن مسؤول قضائي في الاحتلال الإسرائيلي له علاقة بالتحقيقات إن أحد عناصر مصلحة السجون الذي كان يجلس في غرفة المراقبة وكان عليه مراقبة الشاشات كان يشاهد التلفاز في ذلك الوقت ولم يلحظ هروب الأسرى الذي سجلته كاميرات المراقبة.


وأضاف الموقع العبري نقلاً عن المسؤول أنه عند بدء خروج الأسرى من النفق قامت الكلاب في ساحة السجن بالنباح، مردفاً: "مصلحة السجون تملك منظومة جديدة للإنذار تعمل عند نباح الكلاب، وقد عملت هذه المنظومة بالفعل وأطلقت الانذار في غرفة المراقبة ولكن الحارس لم يلاحظ ذلك أيضاً بسبب مشاهدته التلفاز".


وبحسب "واللا" العبري فإن كاميرات المراقبة سجلت عملية الهروب وخروج الأسرى من النفق، وقد كان الأسير زكريا الزبيدي أحد أول الأسرى الخارجين، وكذلك وجد أحد الأسرى صعوبة بالخروج من فتحة النفق الضيقة وقد قام الأسرى الآخرين بسحبه من النفق.


ووفق "واللا" فإن الأسرى الستة وقفوا قرب فتحة النفق حوالي 20 دقيقة، و ثم بدأوا بالانسحاب نحو الأراضي الزراعية القريبة من النفق.


وأشار الموقع العبري إلى أن بعض الأسرى قالوا قبل أيام من الهروب بأن هنالك رمال في الصرف الصحي بسجن جلبوع، وكذلك قال عمال النظافة في داخل السجن بأنهم عثروا على رمال في حاويات القمامة، مستكملاً: "السجانون قالوا لهم بأن كل شيء على ما يرام".


ووفقاً للموقع العبري، تشير التقديرات إلى أن الأسيرين الفارين من جلبوع أو أحدهما تمكنا من عبور السياج إلى الضفة من خلال ثغرات وتحت أنوف أجهزة الأمن.

 

معا


 




 

 


 

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