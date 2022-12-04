الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

الأحد، 04-12-2022 12:30 م

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

0000000000


الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، عن نوع الصاروخ الذي أطلقته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صوب الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت القناة 12 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن كتائب القسام أطلقت صاروخ  أرض - جو من طراز SA-7 تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء القطاع.
وكانت "القسام" أعلنت فجر الأحد عن تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخ أرض - جو.


جاء ذلك أثناء تنفيذ تلك الطائرات غارات في جنوب قطاع غزة لم تسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ع

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

55

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

القدس 2

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

00

الاحتلال يؤجل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية"

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

أخبار متعلقة
88

الاحتلال يشن سلسلة غارات جنوب قطاع غزة

بحر

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

احتلال بحر

غزة: الاحتلال يعتقل ستة صيادين في بحر رفح

غ

بمشاركات عربية ودولية.. مؤتمر في غزة حول الحصار

د

حماس تثمن انسحاب طفلة لبنانية من كرة الطاولة رفضا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"

احتلال بحر

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة