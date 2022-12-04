الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، عن نوع الصاروخ الذي أطلقته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صوب الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

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وقالت القناة 12 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن كتائب القسام أطلقت صاروخ أرض - جو من طراز SA-7 تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء القطاع.

وكانت "القسام" أعلنت فجر الأحد عن تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخ أرض - جو.



جاء ذلك أثناء تنفيذ تلك الطائرات غارات في جنوب قطاع غزة لم تسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

صفا