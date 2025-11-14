عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في باحات المسجد الأقصى، وعند بابي العامود والساهرة، وفي طريق سوق الجمعة، ونصبت الحواجز الحديدية، وشددت الخناق على المصلين، حيث أوقفت الشبان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول للمسجد.
-
