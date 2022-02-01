الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على معدات منشار حجر قرب حاجز الجلمة العسكري

الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من بسطات الخضار، واستولت على معدات شايش حجر، بالقرب من الحاجز العسكري "الجلمة" شمال جنين.

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وذكر رئيس المجلس القوي في الجلمة ومصادر أمنية لـ"وفا" أمجد أبو فرحة، أن قوات الاحتلال هدمت وخرّبت أكثر من 25 بسطة خضار وفواكه، واستولت على معدات منشار حجر، بالقرب من الحاجز، بحجة عدم الترخيص، عرف من أصحابها: وليد أبو زهو، وبيبرس السعدي، وأحمد زيادات، وعماد شعبان، ومجمد عجاوي، وعبد الله أبو فرحة ، ولا تزال عملية الهدم مستمرة.



وفا

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