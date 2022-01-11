الاحتلال يهدم خيمة احتجاج للأهالي في قرية الأطرش بالنقب

الوكيل الإخباري-هدمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيمة الاحتجاج التي نصبها الأهالي في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف بالنقب.

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وداهمت شرطة الاحتلال الاسرائيلية أراضي القرية وهدمت الخيمة التي أقامها الأهالي تنديدا بالعدوان وردا على تجريف أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها بغية حصار عرب النقب على أقل مساحة ممكنة منها.



وأعلنت عدة قرى بالنقب الأضراب في مدارسها، وأفضى اجتماع طارئ عُقد الليلة الماضية إلى إقرار تظاهرة حاشدة يوم الخميس المقبل.



وكانت قد اندلعت مواجهات أمس الإثنين بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي الذين حاولوا التصدي لعمليات التجريف، ما أدى إلى اعتقال عدد من المحتجين بينهم قاصرون.



وفا

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