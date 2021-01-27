الاحتلال يهدم منزلا في القدس

الوكيل لإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسكنا وبركس أغنام في برية بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة.

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وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة يونس جعفر في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال هدمت مسكنا بالإضافة إلى بركس أغنام، مملوكة للمواطن اسماعيل موسى صرايعة، في منطقة أم الريان بالقرب من مدرسة التحدي في البرية، واستولت على المعدات.

المصدر : وفا

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