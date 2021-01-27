الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي مرتقب بشأن تعرفة أجور النقل العام

الحكومة تصدر أمر الدفاع 25

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

إجراءات حكومية مشددة خلال أيام

أسعار الذهب الأربعاء 27/1/2021

تصريحات جديدة لوزير التربية حول طلبة المدارس

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

الأربعاء، 27-01-2021 01:10 م

في برية بلدة السواحرة

الاحتلال يهدم منزلا في القدس

احن
توضيحية


الوكيل لإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسكنا وبركس أغنام في برية بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة.

اضافة اعلان

وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة يونس جعفر في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال هدمت مسكنا بالإضافة إلى بركس أغنام، مملوكة للمواطن اسماعيل موسى صرايعة، في منطقة أم الريان بالقرب من مدرسة التحدي في البرية، واستولت على المعدات.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طولكرم

إطلاق اسم المخرج السوري حاتم علي على شارع في طولكرم

حرث

بيت لحم .. مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات

تع

الاحتلال يقتلع مئات الأشجار الحرجية شرق طوباس

6010422854265

رويترز: واشنطن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين

دد

جنين .. الاحتلال يصور منازل ويستجوب ساكنيها في زبوبا

e26d956d387fccadf103145aa47f0894

الاحتلال يعتقل فلسطينيا عند حاجز بيت حانون

أخبار متعلقة
700x414-3 (Custom)

رئيس دائرة شؤون القدس يتهم الاحتلال بالعبث بالآثار والمقتنيات التاريخية بالمدينة

YTInH

القدس .. الاحتلال يهدم سورا في عناتا

e33facbb-d1d6-47aa-b881-565e73117761

فلسطين .. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم محاميان

اسرى-1609538119

فلسطين .. الإفراج عن شابين مقدسيين بكفالة مالية

ن

بعد اعتقال 19 عاما .. الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي

م

الاحتلال يعتقل شابا من القدس