الملك يلتقي مع رئيس جمهورية مونتينيغرو

وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصحة، وتعزيز التنسيق القائم في مكافحة الإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".
وتناول اللقاء الجهود المبذولة للتوصل لتهدئة شاملة بالإقليم، ووقف الحرب على غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
بدوره، ثمن الرئيس ميلاتوفيتش دور الأردن في نشر قيم الوئام بين الأديان، معربا عن حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
وتضمنت زيارة جلالة الملك جولة في ميناء "بورتو مونتينيغرو"، الذي يضم مرافق سياحية عديدة.
وكان رئيس جمهورية مونتينيغرو في مقدمة مستقبلي جلالة الملك في مطار تيفات.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين
-
"لحام وتثبيت" .. أول الإجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل في الزرقاء
-
الملك يزور ميناء "بورتو مونتينيغرو" خلال جولة في مدينة تيفات الساحلية
-
بعد قصف محيط قصر الشرع .. بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
زراعة الوسطية تنفذ حملة رش لمكافحة حشرة الصبر
-
الأمن العام يُجدد التحذير من حوادث الغرق والحرائق مع دخول موسم التنزه
-
الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل