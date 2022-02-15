الاحتلال يواصل تدريباته في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري-تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريباتها في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن جيش الاحتلال نفذ اليوم تدريبات واسعة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، خاصه مناطق البرج، وسهل أم القبا، وخربة أوحيش، وغربي منطقة سمرة، ومنطقة بيار سعود.



يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ تدريبات متواصلة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية منذ أكثر من أسبوع، وأسفرت التدريبات عن تخريب مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية البعلية.



وفا

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