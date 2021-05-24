الاحتلال يواصل منع وصول امدادات الغذاء والوقود إلى غزة



الوكيل الاخباري -

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استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، بالرغم من إجماع خبراء القانون الدولي وإجراءات الأمم المتحدة، على كون حصار غزة يشكل عقاباً جماعياً.وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تشدد حصارها الخانق على قطاع غزة، وتستمر في إغلاق البحر لليوم الخامس عشر على التوالي، وتمنع دخول إمدادات الغذاء والوقود بما في ذلك الأعلاف ما يهدد بنفوق الحيوانات والطيور ،كما يهدد حياة السكان ولاسيما وأن تراجعاً كبيراً تشهده خدمات تزويد السكان بالتيار الكهربائي والمياه.