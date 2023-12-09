البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال تجعله شريكا

الوكيل الإخباري -

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أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي جعله شريكا أساسياً فيما تقوم به آلة حرب الاحتلال من قتل النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة.وشدد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة واحدة من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في التاريخ المعاصر.وأشار البرلمان إلى أهمية تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية كونها تسهم بشكل حثيث في رقي المجتمعات وتقدمها.