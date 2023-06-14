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البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

الأربعاء، 14-06-2023 11:27 ص

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

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الوكيل الاخباري - أدان البرلمان العربي عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل تحدياً سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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وطالب البرلمان العربي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المخططات، التي تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القرارات غير القانونية أحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين.


ودعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان وعدم قانونية بناء المستوطنات، والانخراط الجدي في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء هذا الاحتلال، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة.


وفا


 




 

 


 

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