البرلمان العربي يثمن تعيين السعودية سفيرا فوق العادة لدى دولة فلسطين

الوكيل الإخباري - ثمن البرلمان العربي، تعيين المملكة العربية السعودية، السفير نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس، مؤكدا أنها خطوة سياسية مهمة في هذه المرحلة نحو دعم ونصرة القضية الفلسطينية.

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وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للنهج الدائم والرائد للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف أن المملكة السعودية لا تدخر جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها على كافة المستويات، ودعا دول العالم المختلفة إلى أن تأخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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