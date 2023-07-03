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الإثنين، 03-07-2023 11:51 ص

البرلمان العربي يستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين

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الوكيل الاخباري - استنكر البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها، الذي ارتقى خلاله عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، وأُغلقت مداخل المخيم وحوصرت المنازل، ودُمرت البنية التحتية للطرق.اضافة اعلان



ووصف البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، ما يحدث في جنين بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.


وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس، تستهدف منه تخويف الشعب الفلسطيني وترويعه، لإسكات صوت الحق، وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.


وطالب البرلمان العربي، بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.


وفا

 




 

 


 

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