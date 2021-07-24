التربية الفلسطينية : نتائج الثانوية العامة مطلع آب المقبل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم السبت، إن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة شارفت على الانتهاء، فيما ستكون النتائج مطلع آب/ أغسطس المقبل.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور في حديث صحفي، إن عمليات التدقيق والفرز وإدخال البيانات ما زالت متواصلة، حيث آثرت الطواقم التي تشرف على العملية مواصلة الدوام حتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، انتصارا لمصلحة الطلبة .



وأشار الى أنه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن نسبة نجاح معينة أو أية مؤشرات ترتبط بالنتائج، لأننا لم نصل بعد لمرحلة الربط الأفقي بين البيانات التي يتم إدخالها.



وعن موعد النتائج، أكد الخضور أن الإعلان عنها سيتم حال انتهاء عملية التصحيح، لأننا حاليا في مرحلة الفرز وإدخال البيانات، تليها مرحلة التدقيق النهائي، وهناك ايضا مرحلة تجهيز إدخال البيانات على الموقع الخاص الذي تم إعداده لإعلان النتائج، مرجحا أن تكون النتائج خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر آب المقبل.

المصدر : وفا