السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الاحتلال يكشف موعد وقف الهجوم على مستشفى الشفاء

الخارجية تعلن إجلاء 36 أردنيا من غزة

الاحتلال يعتقل مسنة تبلغ 94 عاما بمحيط مجمع الشفاء.. ومناشدات لمعرفة مصيرها

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين في مجمع الشفاء

كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء

ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

غوتيريش يصل إلى الأردن الأحد ويتناول وجبة الإفطار مع لاجئين في عمّان

الدفاع المدني: تعاملنا مع 873 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

السبت، 23-03-2024 06:32 م

الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم للتوسع الاستيطاني

65fd709b5d94d


الوكيل الإخباري - دانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.


وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65fecd74423604350235f58f

الاحتلال يعتقل مسنة تبلغ 94 عاما بمحيط مجمع الشفاء.. ومناشدات لمعرفة مصيرها

202432316165567653

حزب الله يستهدف منصتين للقبة الحديدية وتجهيزات تجسسية

1711182534392

استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين في مجمع الشفاء

3-4-730x438

كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

-1949686198

صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل

أخبار متعلقة
369821_4_1652812936

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان المحتل

00

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال 5

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل منذ الأمس

احتلال 999

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

ججج

مشاهد مؤلمة - لحظة انتشال عائلة بغزة من تحت الأنقاض

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم