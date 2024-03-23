الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم للتوسع الاستيطاني

الوكيل الإخباري - دانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.



وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.



بترا