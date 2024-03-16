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السبت، 16-03-2024 02:17 ص

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان المحتل

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الوكيل الإخباري - شددت جامعة الدول العربية في اليوم العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من عدوان المحتل الغاصب، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية لكل مواطن فلسطيني، بدءا بالحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان.

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كما أكدت الجامعة العربية، أن الأسرة أساس بنية المجتمع، والوحدة الأولى التي ينمو فيها الفرد وتتشكل بها شخصيته، وتتجاوز أهميتها الأبعاد الشخصية حيث تمثل أيضًا قاعدة لاستقرار وتنمية المجتمع بأسره.


جاء ذلك في تصريح الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام مرور (20) سنة على اعتماد صك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية.


ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع أساس تكوينها زواج بين رجل وامرأة، وكَلبِنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.


بترا

 




 

 


 

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