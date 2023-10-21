السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن

بيان صادر عن اللجان والفعاليات الشعبية في مخيمات الاردن

إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة

"الصحفيين": توفر منح لأبناء الزملاء في "عمان الأهلية"

توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

الجزائر تعلن إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

مدعوون للامتحان التنافسي لإشغال وظيفة معلم - أسماء

كتائب القسام: استهدفنا دبابة تابعة للاحتلال

ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني بإربد

الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابة تابعة للاحتلال

السبت، 21-10-2023 06:41 م

الجزائر تعلن إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

6533e9074236043c074ea4f4


الوكيل الاخباري- أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا اليوم السبت، أعلنت من خلاله إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، عبر مطار العريش في مصر.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "قرّرت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي".

وتابع البيان: "وتُعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".

وشهدت مدن الجزائر مؤخرا مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة، مع الدعوة لتجديد موعد الاحتجاجات قريبا

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الاحتلال يشدد من إجراءته العسكرية في أريحا

resize

مستعمرون يعتدون على مزارعين في قبلان في نابلس

6533e7434236043ea560e5a3

بريطانيا.. أكثر من 100 ألف شخص يشاركون بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن

10202321133921577076166

كتائب القسام: استهدفنا دبابة تابعة للاحتلال

thumbs_b_c_3d82fbe17c367fdcaba44d1352066424

7 شهداء في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في غزة

516162

إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس

أخبار متعلقة
652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

10202316111327721227595

مسؤول عن معبر رفح: لم نتلقَّ أوامر لدخول شاحنات الوقود الفارغة من أميركا إلى مصر

F8i0WXxW4AAHB--

رويترز: شاحنات وقود تتجه إلى معبر كرم أبو سالم

251944

حماس: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

652bc3594c59b75bf54aa4e2

السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

652aa8f54236041f4a4de329

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق