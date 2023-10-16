رويترز: شاحنات وقود تتجه إلى معبر كرم أبو سالم

الوكيل الإخباري - أظهرت صور لوكالة "رويترز"، شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تتجه إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وقطاع غزة واسرائيل.

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وفي المقابل، تنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.



والمعبر مغلق من الجانب الفلسطيني، إثر تعرضه لضربات جوية من الاحتلال حالت دون عمله، في خضم الهجمات العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع.



واستقبلت مصر أطنانا من المساعدات الإنسانية من عدة دول ومنظمات على مدار الأيام القليلة الماضية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.



وصباح الإثنين، استقبل مطار العريش القريب من المعبر طائرة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، تحمل 32 طنا من المواد الغذائية وخيمتين ميدانيتين لدعم سكان غزة. سكاي نيوز

