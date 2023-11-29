الجهاد الإسلامي: خيارات العدو صعبة ونقبل بمعادلة الكل مقابل الكل

الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن خيارات العدو صعبة ونقبل بمعادلة الكل مقابل الكل.

اضافة اعلان

وأضاف الهندي أن سرايا القدس سلمت المحتجزين المدنيين لديها من النساء والأطفال.



وأشار إلى أنه يمكن أن نقبل بمعادلة الكل مقابل الكل بشأن المحتجزين، لافتا إلى أنه خيارات العدو صعبة بخصوص الرهائن لأنه فشل في استعادتهم عسكريا.



وتابع: إذا كانت إسرائيل جاهزة للإفراج عن جميع أسرانا فنحن مستعدون.



وأوضح أن نبرة إسرائيل بالاستعداد للحرب هي للتأثير على مسار التفاوض.



وأكد الهندي أن آداء المقاومة وصمود شعبنا هو ما سيحسم مصير المعركة، مبينا أن إسرائيل قد تضطر لإنهاء العدوان في ظل تزايد الخسائر.



وشدد على أن سرايا القدس مستعدة لأي تصعيد لأن العدو لا يؤمن شره.

ولفت إلى أن معظم الشهداء العسكريين كانوا في منازلهم وليسوا في الخنادق.

وقال إن قطاع غزة شهد قصفا جنونيا بمعدل 35 ألف طن من المتفجرات.