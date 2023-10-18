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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:40 ص

الجهاد: الاحتلال يروج لأباطيل لتبرئة نفسه من مجزرة المعمداني والوقائع تفضحه

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الوكيل الاخباري - أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال يحاول جاهدًا التنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية التي ارتكبها بقصفه المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة. 

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واستنكرت الجهاد في بيان توجيه أصابع الاتهام نحوها، مؤكدة أن الاتهامات التي يروج لها الاحتلال هي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة. 


وشددت على أنها  كما باقي قوى المقاومة بغزة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.


وأشار البيان إلى أن الاحتلال يردد هذه الأكاذيب لتبرير استهدافه لهذه المراكز وعلى رأسها المستشفيات، وهو اتهام خطير يهدف من ورائه إلى التنصل من المسؤولية عن جريمته واستهداف مستشفيات أخرى. 

وقالت: "وقد ردد عدد من المسؤولين في الكيان هذه التهديدات، عبر وسائل الإعلام على مدى أيام، دون أن يحرك العالم شيئاً لردعه وزجره".


وأوضح البيان ثانيًا أن تضارب الروايات التي يقدمها العدو تكشف كذبه وأن ما يردده على وسائل الإعلام هو محض فبركة وافتراء.


 




 

 


 

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