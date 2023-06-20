الجولان: إصابات إثر قمع الاحتلال احتجاجات ضد الاستيلاء على الأراضي

الوكيل الإخباري-أصيب عدد من أهالي الجولان السوري المحتل، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة احتجاجية ضد محاولات الاستيلاء على أراضيهم الزراعية، وإقامة قاطع ومرواح طاقة "توربينات" عليها.

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وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف الأهالي، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم.



وأحضرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية، وحاصرت المناطق الزراعية التي تنوي إقامة "توربينات" هوائية عليها، فيما تصدى لهم المئات من أبناء الجولان السوري المحتل، الذين توجهوا لمنطقة الحفاير شرق قرية مسعدة.



وفا