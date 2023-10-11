الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو

الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو.

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وجاء في البيان: "نتابع التقارير التي تفيد باختراق المجال الجوي من الأراضي اللبنانية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من الأرض ومن الجو".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار في منطقة شاطئ الكرمل، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".



وأفادت مصادر مساء الأربعاء بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل.