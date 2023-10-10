الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الاوبئة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

تصريحات هامة من هنية حول ملف أسرى الاحتلال

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر غدا

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

عاجل

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

الثلاثاء، 10-10-2023 12:04 م

إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو

652510724c59b7336a258dab


الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أقام جدارا "حديديا" من الدبابات حول قطاع غزة، محذرا من أن "كل من يقترب من السياج الحدودي سيقتل".

اضافة اعلان


جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم الجيش الأسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن لم يسجل أي حادث تسلل من غزة منذ الليلة الماضية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

387766819_718178900349121_1901538760413048906_n

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

تتت

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

381008830_706674361484970_7803306932246722823_n

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

أخبار متعلقة
ة

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

999

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

0000000

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غزة للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة

م

إضراب شامل يعم محافظات الضفة تنديدا بعدوان الاحتلال

1

الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ واقتحمت أكثر من 20 بلدة بالجنوب

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)