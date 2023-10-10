إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أقام جدارا "حديديا" من الدبابات حول قطاع غزة، محذرا من أن "كل من يقترب من السياج الحدودي سيقتل".
جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم الجيش الأسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن لم يسجل أي حادث تسلل من غزة منذ الليلة الماضية.
Israeli Army Creates 'Iron Wall' with Tanks on the Border Fence with Gaza.— Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) October 10, 2023
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روسيا اليوم