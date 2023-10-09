الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الاوبئة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

تصريحات هامة من هنية حول ملف أسرى الاحتلال

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر غدا

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

عاجل

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

الإثنين، 09-10-2023 09:48 م

الجيش الإسرائيلي: معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف الهجمات ضد حزب الله

652441d54c59b7482b30fa7c


الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري، إن معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف ما كانت عليه معدل الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن نهاجم أهدافا تتوفر فيها معلومات استخباراتية عن المسلحين تشمل شقق العمليات ومناطق التجمع ومعسكرات".

وصرح هاغاري بأنه لم يعد هناك مسلحون يعبرون السياج، ولم يكن هناك أي منهم خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يملكون التفاصيل الكاملة لجميع المختطفين الموجودين في غزة، وأنه يتم نشر قائمة بعد إبلاغ جميع عائلاتهم.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

387766819_718178900349121_1901538760413048906_n

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

تتت

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

381008830_706674361484970_7803306932246722823_n

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

أخبار متعلقة
652510724c59b7336a258dab

إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو

652424324236043e1b30c5df

الجيش الإسرائيلي: نفذنا 130 غارة جوية في 3 ساعات

6521a05d423604741d7ea950

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

6522f8434c59b77cb900d89f (1)

إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

ة

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

999

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس