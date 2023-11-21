الجيش الإيراني: الصهاينة يقضون آخر أيام حياتهم

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة الإيرانية تظهر حقيقتها في ساحة المعركة".

اضافة اعلان



وأوضح باقري، في تصريحات له، أن "انتصار الشعب الفلسطيني قريب بصموده وقوة مقاتلي جبهة المقاومة"، مؤكدًا أن "هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم".



وأضاف: "إذا أدرك الأعداء أننا قصرنا قليلًا في أداء واجباتنا، فلن يتهاونوا ولو للحظة في مهاجمة إيران".



وأعرب الحرس الثوري الإيراني، أخيرا، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدًا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".