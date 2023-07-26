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الأربعاء، 26-07-2023 11:26 ص

الحكومة الفلسطينية تحذر من مسيرة استفزازية في القدس واقتحام الأقصى

ط


الوكيل الإخباري - حذرت الحكومة الفلسطينية من دعوات الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تنظيم مسيرة استفزازية في القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، واقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس.

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وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يوظف مناسباته لمحاولة فرض وقائع تهويدية مرفوضة على المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام.


وأضاف أن هذه الدعوات المتطرفة هي بمثابة استفزاز لمشاعر الفلسطينيين في المدينة ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، تستغل مناسباتها للتغول الممنهج على المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام".


وحذر من أن هذه الجماعات المتطرفة تدفع باتجاه صراع ديني عبر نسفها الممنهج للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ودعواتها لانتهاك حرمة المسجد عبر أداء الطقوس الدينية".


وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري شهدت المدينة المقدسة تصعيدا ملحوظا عبر تكثيف الاقتحامات والاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، إلى جانب عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية وإقامة وتوسيع المستوطنات، ومحاولات تهويد المؤسسات التعليمية، والاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وعبر الوزير عن رفض الفلسطينيين بأي حال من الأحوال أن تكون المدينة المحتلة وسكانها وقودا للصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، مشددا على أن الوضع الخطير في مدينة القدس يستدعي من العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المدينة وسكانها ومقدساتها.


بترا


 




 

 


 

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