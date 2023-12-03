الخارجية الفلسطينية: الاحتلال مستمر بالإبادة الجماعية في غزة

الوكيل الاخباري - ألقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، كلمة دولة فلسطين في قمة قادة مجموعة ٧٧ والصين، والتي عُقدت على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ 28 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المُنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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أشار المالكي إلى الوضع البيئي الكارثي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت هذه الحملة الإجرامية إلى استشهاد أكثر من 15 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير ما لا يقل عن 60% من المباني في غزة، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات ومئات المدارس.



وتابع: كما تم تدمير مساحات واسعة من الأراضي وتحوليها إلى أراضٍ مقفرة وغير قابلة للحياة، واستخدام إسرائيل الواسع النطاق والمنهجي للذخائر المختلفة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الفسفور الأبيض المحرّم دولياً على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وسينتج عن استخدام هذه المادة الكيميائية المدمّرة آثار بيئية طويلة المدى على غزة، فضلاً عن الآثار الصحية على السكان.