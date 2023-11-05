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الأحد، 05-11-2023 10:56 ص

الاحتلال يعتقل 46 فلسطينيا من الضفة بينهم عمال من غزة

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا فلسطينيا، وهم: علاء عميد أبو عواد، ومحمد أحمد حسن عبيد، والصحفي أمير أبو عرام، ويونس طالب شعلان، ومصعب إبراهيم سعيد، من بلدة بيرزيت شمالًا، وسامر محمد سمارة، وعبد الهادي سمارة، وطه إبراهيم ياسين، ونشمي محمد أبو رحمة، وأحمد محمد أبو رحمة، ومحمد حمد، وحمزة راضي ياسين، ومحمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة، من بلدة بلعين غربًا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا فلسطينيا من الخليل، بينهم 10 عمال من قطاع غزة، وهم: الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق (20 عاما) من بلدة بيت أمر، وحسين الشواهين من بلدة يطا، وتيسير الجمل ونجله إياد من المدينة، كما اعتقلت 10 من عمال القطاع خلال اقتحام بلدة نوبا غربًا.

ومن طولكرم، اعتقلت تلك القوات الشابين مهتدي عصام راجح (18 عاما)، وريان سميح عبيد (18 عاما)، من ضاحية شويكة شمالا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد محمود طقاطقة (36 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عاماً) من وادي الفارعة جنوبًا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 9 من الفلسطينيين، وهم: المحرر محمد شهاب الصانوري من الحي الشرقي في المدينة، والشاب مجد ناصر الجزرة من جبل أبو ظهير، ووليد جلامنة ونجليه صهيب وقتيبة من حي خروبة، والمواطن أبو عدي الشيخ، وأحمد أيمن جمعة، واحمد وليد جلبوني، وقصي الهصيص.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين فلسطينيين، وهم: عوني الشخشير من منطقة رفيديا، وعوني فاخوري من منطقة كروم عاشور من المدينة، وفؤاد يوسف حسن من بلدة قصرة جنوبًا، والأسير المحرر عادل سعادة صباح من بلدة عوريف، أثناء مروره قرب مستعمرة "ارئيل" المقامة على أراضي سلفيت.

ومن القدس، اعتقلت تلك القوات الشاب معاذ الصياد من بلدة الطور شرقًا.

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وفا

 




 

 


 

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