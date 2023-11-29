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الأربعاء، 29-11-2023 08:37 م

الصين: السبيل الوحيد للخروج من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين

حل الدولتين


الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر تشرين الثاني، بصفته الوطنية، إن السبيل للخروج من الأزمة والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمر عبر الحل القائم على وجود دولتين.

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وقال الوزير أمام جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين إن "الحوار والتفاوض هما أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح"، مضيفا أنه في مفترق طرق الحرب والسلام، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حل.


وأضاف الوزير الصيني أن "استئناف القتال سيتحول على الأرجح إلى كارثة تشمل المنطقة بأكملها"، معربا عن أمله في أن يكون التوقف بداية لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.


وقال انه لا بد من حماية المدنيين من خلال اتخاذ إجراءات أكثر قوة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أعظم في الجهود الإنسانية في غزة، معلنا أن الصين سوف تقدم حزمة أخرى من المساعدات.


وأكد وزير الخارجية الصيني على أن حل الدولتين يظل هو الطريق إلى السلام وان تنفيذ حل الدولتين هو وحده القادر على استعادة السلام داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، بما في ذلك استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.


وقال إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويستجيب للدعوات لاتخاذ مزيد من الإجراءات على وجه السرعة، مضيفا أن الصين قدمت ورقة حول حل الصراع.

 




 

 


 

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