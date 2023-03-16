الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 11:38 ص

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن حكومة الاحتلال تصر على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مستغلة ضعف المواقف الدولية، التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية، ولا تترجم بياناتها إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تجبر الاحتلال  على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

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وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع.


وأدانت اعتداءات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، واستباحتهم المتواصلة واقتحاماتهم للمناطق الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، والتي عادةً ما تخلّف عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني.

 

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