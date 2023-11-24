الخارجية الفلسطينية تدين اعدام الاحتلال الإسرائيلي طفلًا جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي عدم وجود خطوط حمراء ملزمة للاحتلال بعدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يستهدفون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستعمرين المسلحة.

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