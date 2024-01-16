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الثلاثاء، 16-01-2024 11:50 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستعمرين على قوائم الإرهاب الدولية

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.


وأشارت إلى أن هذه الجرائم تأتي من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.


 




 

 


 

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