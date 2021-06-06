الخارجية الفلسطينية : نتنياهو يصعد عدوانه على القدس لإنقاذ نفسه

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن رئيس الوزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يُحاول إفشال تشكيل ما تُسمى حكومة التغيير في الاحتلال ، عبر تفجير الأوضاع في القدس وتصعيد العدوان على مقدساتها ومواطنيها.

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وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن نتنياهو يحاول تكرار التجربة التي خاضها في جولة الصراع الاخيرة من خلال التحريض للخروج بما تسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية، واستمرار تشديد الحصار على حي الشيخ جراح وتحويله الى ثكنة عسكرية، وقمع المواطنين والمتضامنين والصحفيين في حي الشيخ جراح، وآخرها اعتقال الناشطة منى الكرد، اضافة الى الاقتحامات المستمرة والمتصاعدة للمسجد الاقصى المبارك.



المصدر : وفا