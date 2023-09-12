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الثلاثاء، 12-09-2023 11:03 ص

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا بوفاة عائلة فلسطينية، تتكون من 8 أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا، جراء السيول الجارفة، ليرتفع عدد الوفيات من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار إلى 9، ويرتفع عدد المفقودين إلى 3.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن العائلة الفلسطينية تتكون من: محمود الطواب، وزوجته، وأولاده.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع قضية 62 فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة، وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي، وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

وقامت القنصلية أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، حيث الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.

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