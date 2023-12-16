الخليل.. مستعمرون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا

الوكيل الاخباري-
اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان
وأفادت مصادر لـ"وفا
"، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة الطوبا، وأجبروهم من أراضيهم.
وفي منطقة سدة الثعلة، هاجم مستعمرون التجمع، منتصف الليلة، وقاموا باستفزاز المواطنين الفلسطينيين والعبث بممتلكاتهم، واخافة الأطفال والنساء.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل المواطن الفلسطيني محمد عبد الهادي مخامرة، في بلدة الكرمل شرق يطا، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته.